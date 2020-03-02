Томлянович: нам будет не хватать отношения к спорту и бойцовского духа Шараповой
Австралийская теннисистка Айла Томлянович отреагировала на решение россиянки Марии Шараповой завершить карьеру. Томлянович обратилась к Шараповой, с которой она в последние месяцы встречалась дважды на корте.
«Поздравляю Марию Шарапову с удивительной карьерой! Мне было очень приятно, что я дважды за последние месяцы была вместе с тобой на корте! Твоё отношение к спорту и бойцовский дух на протяжении всей карьеры были неподражаемыми. Нам будет этого не хватать», — написала Томлянович в своём «твиттере».
В декабре 2019 года Томлянович и Шарапова провели матч на выставочном турнире в Абу-Даби. Там победу одержала россиянка — 6:4, 7:5. Через месяц в матче выставочного турнира в Куйонге (Австралия) Шарапова уступила со счётом 1:6, 6:1, [9:11].
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