Хачанов: помню, как в восемь лет смотрел Шарапову по телевизору
23-летний российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал главное теннисное событие недели – завершение карьеры 32-летней Марии Шараповой, выигравшей пять турниров «Большого шлема».
«Мы познакомились не так давно. Могу сказать, что Мария Шарапова — это спортсменка, на которую можно равняться и нам, мужчинам. Это самая настоящая икона тенниса, она невероятно много сделала для нашего вида спорта. Я, кстати, неплохо помню, как в восемь лет смотрел Шарапову по телевизору. Её победа над Сереной Уильямс в финале Уимблдона 2004 года произвела на меня большое впечатление», — приводит слова Хачанова «Коммерсантъ».
Шарапова приняла решение завершить карьеру, не сумев вернуться на прежний уровень из-за травмы плеча.
Красота дня. Мария Шарапова сказала теннису: «До свидания!»
Самая обаятельная и привлекательная теннисистка России, а может и всего мира, закончила карьеру. Как же так, Маша?
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