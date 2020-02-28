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Хачанов: помню, как в восемь лет смотрел Шарапову по телевизору

Хачанов: помню, как в восемь лет смотрел Шарапову по телевизору
Теннис / ATP 0

23-летний российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал главное теннисное событие недели – завершение карьеры 32-летней Марии Шараповой, выигравшей пять турниров «Большого шлема».

«Мы познакомились не так давно. Могу сказать, что Мария Шарапова — это спортсменка, на которую можно равняться и нам, мужчинам. Это самая настоящая икона тенниса, она невероятно много сделала для нашего вида спорта. Я, кстати, неплохо помню, как в восемь лет смотрел Шарапову по телевизору. Её победа над Сереной Уильямс в финале Уимблдона 2004 года произвела на меня большое впечатление», — приводит слова Хачанова «Коммерсантъ».

Шарапова приняла решение завершить карьеру, не сумев вернуться на прежний уровень из-за травмы плеча.

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