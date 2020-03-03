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Даты проведения 3 челленджеров в Южной Корее перенесены из-за коронавируса

Даты проведения 3 челленджеров в Южной Корее перенесены из-за коронавируса
Теннис / ATP 0

На официальном сайте ATP был опубликован обновлённый календарь тура. Изменения в графике связаны со вспышкой коронавируса. Три турнира категории «челленджер» были перенесены на август, турнир в китайском Аннинге был отменён. Ранее сообщалось о переносе челленджера в Мадриде (Испания).

«Вспышка коронавируса является причиной отмены многих спортивных мероприятий по всему миру. Мы контактируем с организаторами и здравоохранительными организациями стран, в которых проходят турниры. Здоровье организаторов, игроков и болельщиков является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за развитием ситуации», – заявили в ATP.

Аннинг (Китай), 20 апреля 2020 года – отменён
Сеул (Южная Корея), 27 апреля 2020 года – перенесён на август
Пусан (Южная Корея), 4 мая 2020 года – перенесён на август
Кванджу (Южная Корея), 11 мая 2020 года – перенесён на август.

Челленджер в Мадриде из-за коронавируса перенесён на более поздний срок
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