Даты проведения 3 челленджеров в Южной Корее перенесены из-за коронавируса

На официальном сайте ATP был опубликован обновлённый календарь тура. Изменения в графике связаны со вспышкой коронавируса. Три турнира категории «челленджер» были перенесены на август, турнир в китайском Аннинге был отменён. Ранее сообщалось о переносе челленджера в Мадриде (Испания).

«Вспышка коронавируса является причиной отмены многих спортивных мероприятий по всему миру. Мы контактируем с организаторами и здравоохранительными организациями стран, в которых проходят турниры. Здоровье организаторов, игроков и болельщиков является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за развитием ситуации», – заявили в ATP.

Аннинг (Китай), 20 апреля 2020 года – отменён

Сеул (Южная Корея), 27 апреля 2020 года – перенесён на август

Пусан (Южная Корея), 4 мая 2020 года – перенесён на август

Кванджу (Южная Корея), 11 мая 2020 года – перенесён на август.