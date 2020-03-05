Нисиока отказался от игры за сборную в Кубке Дэвиса из-за риска заболеть коронавирусом

Японский теннисист Йосихито Нисиока не хочет рисковать здоровьем, поэтому принял решение сняться с матчей Кубка Дэвиса. 48-я ракетка мира желает избежать запрета на въезд в США перед «Мастерсами» в Индиан-Уэллс и Майами.



«Заранее прося прощения у болельщиков, я сообщаю об отказе от участия в матча Кубка Дэвиса с Эквадором. Причиной является риск заболеть коронавирусом в том случае, если я останусь в Японии. США могут запретить мне въезд в страну, в результате чего я пропущу турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Я не могу так рисковать, поэтому уже прилетел в США.



Прощу прощения у болельщиков и желаю удачи сборной Японии», — написал Нисиока в своём «инстаграме».



Ранее стало известно, что матчи между японскими и эквадорскими теннисистами состоятся без зрителей.