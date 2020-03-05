Дель Потро планирует вернуться на корт в июле

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро проходит реабилитацию после второй перенесённой операции на коленной чашечке в Майами (США). Об этом сообщает La Nacion.

В конце января 2020 года дель Потро был выписан из больницы. В настоящее время аргентинец восстанавливается под наблюдением хирурга, врача бейсбольной команды «Майами Марлинс» Ли Каплана.

Точные сроки восстановления дель Потро на корт не называются, известно лишь, что его целью являются турниры на хардовых кортах, которые состоятся в июле, и Олимпийские игры в Токио.

В 2019 году аргентинец в 12 матчах одержал 8 побед. Последняя официальная игра дель Потро состоялась в середине июня на соревнованиях в Лондоне. После стартовой победы над Денисом Шаповаловым Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании. После этого аргентинец перенёс операцию на колене. В прошлом сезоне дель Потро не выиграл ни одного титула.