Эквадор первым выиграл квалификацию в финальную стадию Кубка Дэвиса

Сборная Эквадора по теннису квалифицировалась в финальную стадию Кубка Дэвиса. В квалификации теннисисты из Эквадора победили японцев со счётом 3-0.

В матчах одиночек Эмилио Гомес обыграл Го Соеду, а Роберто Кирос нанёс поражение Ясутаке Утияме. В парном матче Гонсало Эскобар и Диего Идальго победили Бена Маклаклана и Ясутаку Утияму.

Квалификационный матч в Японии проходил в условиях повышенных мер безопасности, связанных с угрозой распространения коронавируса. Так, болбои работали на матчах в перчатках и не брали у игроков полотенца. Для этого использовались пластиковые ящики. Матчи проходили без зрителей.

Ранее японский теннисист Йосихито Нисиока принял решение отказаться от участия в квалификации Кубка Дэвиса, чтобы не рисковать здоровьем перед «Мастерсами» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Сборная России забронировала себе путёвку в финальную часть Кубка Дэвиса после того, как в 2019 году дошла до полуфинала турнира.