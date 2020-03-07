Кенин на трёх тай-брейках обыграла Ван Эйтванк и вышла в финал турнира в Лионе

Американская теннисистка Софья Кенин пробилась в решающий матч соревнований в Лионе (Франция). В полуфинальной встрече она обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).



Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Кенин выполнила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 22 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 брейка.



За главный трофей соревнований 21-летняя американка поспорит с немкой Анной-Леной Фридзам, которая ранее обыграла Дарью Касаткину из России.

Стоит отметить, что для Софьи завтрашний финал станет шестым в карьере. В предыдущих пяти она одержала четыре победы.

Турнир в Лионе завершится 8 марта. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна именно Кенин.