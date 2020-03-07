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Кенин на трёх тай-брейках обыграла Ван Эйтванк и вышла в финал турнира в Лионе

Кенин на трёх тай-брейках обыграла Ван Эйтванк и вышла в финал турнира в Лионе
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин пробилась в решающий матч соревнований в Лионе (Франция). В полуфинальной встрече она обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк — 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2).

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Кенин выполнила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 22 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За главный трофей соревнований 21-летняя американка поспорит с немкой Анной-Леной Фридзам, которая ранее обыграла Дарью Касаткину из России.

Стоит отметить, что для Софьи завтрашний финал станет шестым в карьере. В предыдущих пяти она одержала четыре победы.

Турнир в Лионе завершится 8 марта. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна именно Кенин.

Лион. 1/2 финала
07 марта 2020, суббота. 19:00 МСК
Софья Кенин
5
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 2 7 7
6 5 		7 7 6 2
         
Элисон Ван Эйтванк
62
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
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