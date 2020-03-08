США и Австрия обеспечили себе участие в финальной стадии Кубка Дэвиса, Аргентина — нет

Определились пять команд, которые сыграют в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020, которая пройдёт в Мадриде (Испания).



Свои квалификационные встречи выиграли сборные Австрии (победа со счётом 3-1 с Уругваем), Швеции (3-1 с Чили), США (4-0 с Узбекистаном), Колумбии (3-1 с Аргентиной) и Хорватии (3-1 с Индией).



Ранее свои квалификационные матчи выиграли команды Казахстана (победа со счётом 3-1 в матче с Нидерландами), Австралии (3-1 с Бразилией), Эквадора (3-0 с Японией), Италии (4-0 с Южной Кореей), Германии (3-1 с Беларусью) и Швеции (3-1 с Чили).



Напрямую в финальную стадию Кубка Дэвиса вышли прошлогодние полуфиналисты турнира Россия, Великобритания, Сербия и Испания. Ещё две сборные — Франция и Сербия — получили уайлд-кард.



Действующим победителем командного турнира является сборная Испании.