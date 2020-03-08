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США и Австрия обеспечили себе участие в финальной стадии Кубка Дэвиса, Аргентина — нет

США и Австрия обеспечили себе участие в финальной стадии Кубка Дэвиса, Аргентина — нет
Теннис / ATP 0

Определились пять команд, которые сыграют в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020, которая пройдёт в Мадриде (Испания).

Свои квалификационные встречи выиграли сборные Австрии (победа со счётом 3-1 с Уругваем), Швеции (3-1 с Чили), США (4-0 с Узбекистаном), Колумбии (3-1 с Аргентиной) и Хорватии (3-1 с Индией).

Ранее свои квалификационные матчи выиграли команды Казахстана (победа со счётом 3-1 в матче с Нидерландами), Австралии (3-1 с Бразилией), Эквадора (3-0 с Японией), Италии (4-0 с Южной Кореей), Германии (3-1 с Беларусью) и Швеции (3-1 с Чили).

Напрямую в финальную стадию Кубка Дэвиса вышли прошлогодние полуфиналисты турнира Россия, Великобритания, Сербия и Испания. Ещё две сборные — Франция и Сербия — получили уайлд-кард.

Действующим победителем командного турнира является сборная Испании.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. Квалификация
08 марта 2020, воскресенье. 02:05 МСК
Боб Брайан
США
Боб Брайан
Майк Брайан
США
Майк Брайан
Б. Брайан М. Брайан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Санджар Файзиев
Узбекистан
Санджар Файзиев
Денис Истомин
Узбекистан
Денис Истомин
С. Файзиев Д. Истомин
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