США и Австрия обеспечили себе участие в финальной стадии Кубка Дэвиса, Аргентина — нет

Определились пять команд, которые сыграют в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2020, которая пройдёт в Мадриде (Испания).
Свои квалификационные встречи выиграли сборные Австрии (победа со счётом 3-1 с Уругваем), Швеции (3-1 с Чили), США (4-0 с Узбекистаном), Колумбии (3-1 с Аргентиной) и Хорватии (3-1 с Индией).
Ранее свои квалификационные матчи выиграли команды Казахстана (победа со счётом 3-1 в матче с Нидерландами), Австралии (3-1 с Бразилией), Эквадора (3-0 с Японией), Италии (4-0 с Южной Кореей), Германии (3-1 с Беларусью) и Швеции (3-1 с Чили).
Напрямую в финальную стадию Кубка Дэвиса вышли прошлогодние полуфиналисты турнира Россия, Великобритания, Сербия и Испания. Ещё две сборные — Франция и Сербия — получили уайлд-кард.
Действующим победителем командного турнира является сборная Испании.
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