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Шарапова сыграла с двукратной обладательницей премии «Оскар»

Шарапова сыграла с двукратной обладательницей премии «Оскар»
Теннис 0

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сыграла в теннис с голливудской звездой Хилари Суонк.

«Спасибо за приглашение в Riviera Country Club, я действительно весело провела день. Вновь встретилась с этой прекрасной женщиной», — подписала Мария совместное с Хилари фото.

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

45-летняя Суонк — актриса и кинопродюсер. Хилари — двукратная обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Награды получила за исполнение лучшей женской роли в фильмах «Парни не плачут» (2000) и «Малышка на миллион» (2005).

Шарапова — пятикратная победительница турниров «Большого шлема». В конце февраля 32-летняя уроженка Нягани сообщила о завершении профессиональной карьеры.

Шарапова в июле проведёт два матча в лиге World Team Tennis
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