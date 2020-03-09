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15-летняя Гауфф отреагировала на перенос турнира в Индиан-Уэллсе

15-летняя Гауфф отреагировала на перенос турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA 0

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала информацию о переносе турнира в Индиан-Уэллсе из-за угрозы распространения коронавируса.

«Так грустно услышать новость о переносе турнира в Индиан-Уэллсе. Я была так рада предстоящему дебюту в Индиан-Уэллсе, но безопасность всегда должна оставаться приоритетом номер один. Берегите себя», — написала Гауфф в своём «твиттере».

В январе Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Australian Open. В третьем раунде она победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку. В минувшем сезоне американка выиграла свой первый титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде — в Линце (Австрия).

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже?
Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.
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