15-летняя Гауфф отреагировала на перенос турнира в Индиан-Уэллсе

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала информацию о переносе турнира в Индиан-Уэллсе из-за угрозы распространения коронавируса.

«Так грустно услышать новость о переносе турнира в Индиан-Уэллсе. Я была так рада предстоящему дебюту в Индиан-Уэллсе, но безопасность всегда должна оставаться приоритетом номер один. Берегите себя», — написала Гауфф в своём «твиттере».

В январе Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Australian Open. В третьем раунде она победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку. В минувшем сезоне американка выиграла свой первый титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде — в Линце (Австрия).