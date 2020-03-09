«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже?

Индиан-Уэллс отменён. Но турнир рассчитывают провести позже.



В теннисе грянул гром – «Мастерс» и Premier Mandatory (для мужского и женского тура соответственно) в Индиан-Уэллсе отменили из-за эпидемии коронавируса. Теперь вопрос в том, что будет дальше и не станет ли ещё хуже. Учитывая теннисный календарь и скорый переезд тура в Европу, в том числе в Италию и Францию, кажется, можно опасаться, что коронавирус пришёл в теннис всерьёз и надолго. На Кубке Дэвиса в некоторых странах матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

Ранее такие радикальные меры были применены только к соревнованиям намного более низкого уровня, запланированным к проведению в Китае в апреле, а теперь вирус нанёс удар по одному из самых престижных турниров. Индиан-Уэллс, как и стоящий в календаре следом за ним Майами, давно называют «пятым и шестым мэйджорами». Конечно, название это условное, очков и призовых здесь всё равно разыгрывается меньше, чем на турнирах «Большого шлема», но это единственные соревнования, помимо мэйджоров, занимающие в календаре по две недели и стартующие с 1/64 финала.

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Индиан-Уэллс находится в округе Риверсайд, штат Калифорния. В штате уже несколько дней назад объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, почти сразу после того, как один заболевший им человек в Калифорнии умер. Организаторы при этом выражают надежду провести турнир в другое время, но непонятно, где они рассчитывают найти для этого подходящий временной слот – разве что во время потенциальной отмены других соревнований, например осенью в Азии.



«На данный момент существует большой риск для общественного здравоохранения в округе Риверсайд при проведении мероприятия такого размера. Этот турнир не отвечает общественным интересам болельщиков и игрокам. Нам нужно объединиться, чтобы защититься от коронавируса. Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность игроков, волонтёров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первоочерёдное значение. Мы готовы перенести турнир на другую дату и изучим варианты», — говорится в заявлении организаторов на официальном сайте.

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От матчей без зрителей организаторы отказались

Рассматривался вариант проведения соревнований без зрителей, как было сделано, например, с некоторыми матчами Кубка Дэвиса, а также в других видах спорта — с этапом Кубка мира по биатлону в Чехии или с рядом футбольных матчей в Италии, но организаторы отказались от такой идеи. Также было объявлено, что игрокам (по крайней мере в женском туре) ввиду такой ситуации впервые в истории разрешат самостоятельно выбрать, какие 7 лучших необязательных турниров будут учитываться в их рейтинге 52 недель.

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Рафаэль Надаль, который в прошлом году дошёл в Индиан-Уэллсе до полуфинала, прокомментировал отмену турнира. «Вы, наверное, все слышали новости. Турнир в Индиан-Уэллсе отменён. Мы здесь и по-прежнему решаем, что делать дальше. Очень грустно, что всё это происходит в мире. Надеюсь, скоро здравоохранительные организации найдут решение. Не болейте и берегите себя», – написал испанец.