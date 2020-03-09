Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Японский теннисист выразил недовольство работой пресс-службы турнира в Индиан-Уэллсе

Японский теннисист выразил недовольство работой пресс-службы турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA 0

Японский теннисист Таро Даниэль выразил недовольство работой пресс-службы турнира в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стало известно, что турнир будет перенесён из-за угрозы распространения коронавируса. При этом теннисисты всю информацию узнают от социальных сетей.

Журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере» сообщил, что игрокам предложат неделю оплаченного проживания и доступ к тренировочным кортам.

«Проблемы с передачей информации просто невероятные. Разве это нормально, что мы из «твиттера» узнаём о ситуации с гостиницей и тренировками?», — написал в своём твиттере японец.

Турнир в Индиан-Уэллсе отложили из-за угрозы коронавируса. Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были перенесены на более поздний срок.

Маю: всем участникам первого круга турнира в Индиан-Уэллсе должны заплатить призовые
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020