Лайович: турнир в Индиан-Уэллсе отменили городские власти, а не организаторы

23-я ракетка мира серб Душан Лайович поделился подробностями отмены «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стало известно, что организаторы приняли решение перенести турнир из-за риска заражения коронавирусом.
«Это было странно, потому что турнир отменили без предупреждения или обсуждения с организаторами и игроками. Соревнования отменил город, не организаторы турнира. Обнаружили несколько случаев заражения неподалёку от города, и власти всё отменили. Я узнал немного раньше, чем остальные, но всё произошло в течение часа.
Первая реакция была: «Хорошо, и что теперь?» Играть без зрителей? Все мы играем ради тех, кто приходит на это посмотреть. С другой стороны, многие смотрят турнир по телевизору. Вопрос в том, как такое мероприятие выглядело бы без зрителей. Я не знаю, но здоровье на первом месте. Многим, кто сюда приезжает, уже за 70, они в группе риска», – приводит слова Лайовича Sportklub.
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