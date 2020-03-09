В ATP отреагировали на перенос турнира в Индиан-Уэллсе

Председатель правления ATP Андреа Гаудензи прокомментировал перенос турнира в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стало известно, что турнир был перенесён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Хоть нам и очень жаль, что турнир в Индиан-Уэллсе не состоится, можем заверить, что дальнейший календарь ATP остаётся неизменным. Мы продолжаем следить за ситуацией, работаем в тесном сотрудничестве с игроками, организаторами. Мы понимаем также, что необходимо получать рекомендации от местных медицинских организаций.

Будем изучать различные варианты проведения последующих турниров, при этом приоритетом для нас остаётся забота о здоровье и безопасности», — говорится в сообщении.

Пока новые даты проведения турнира не называются.