Уилл Смит получил роль отца сестёр Уильямс в фильме «Король Ричард»

Голливудский актёр Уилл Смит получил роль Ричарда Уильямс, отца Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард», в котором будет рассказана история жизни знаменитых американских теннисисток, сообщает Daily Mail. Съёмки уже идут в США.

51-летнему актёру добавили седых волос в бороде для большего сходства с Ричардом. Уилл Смит — номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми».

В феврале стало известно, что Ричард Уильямс страдает деменцией. Причиной развития заболевания послужили многократные сердечные приступы, которые привели к повреждениям мозга. У 77-летнего Ричарда проблемы с памятью и речью. Он с трудом может говорить и испытывает трудности с подбором слов.