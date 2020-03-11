Уилл Смит получил роль отца сестёр Уильямс в фильме «Король Ричард»
Голливудский актёр Уилл Смит получил роль Ричарда Уильямс, отца Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард», в котором будет рассказана история жизни знаменитых американских теннисисток, сообщает Daily Mail. Съёмки уже идут в США.
51-летнему актёру добавили седых волос в бороде для большего сходства с Ричардом. Уилл Смит — номинант двух премий «Оскар», пятикратный номинант «Золотого глобуса», обладатель премии «Грэмми».
В феврале стало известно, что Ричард Уильямс страдает деменцией. Причиной развития заболевания послужили многократные сердечные приступы, которые привели к повреждениям мозга. У 77-летнего Ричарда проблемы с памятью и речью. Он с трудом может говорить и испытывает трудности с подбором слов.
С. Уильямс: в два года я всегда спала рядом с мамой
Читайте также
- 11 марта 2020
-
15:11
-
14:28
-
12:19
-
11:14
-
10:01
-
09:01
-
00:00
- 10 марта 2020
-
23:55
-
22:15
-
20:52
-
18:48
-
16:27
-
15:00
-
13:19
-
12:49
-
12:23
-
11:51
-
11:05
-
10:12
-
09:04
-
00:46
-
00:30
- 9 марта 2020
-
23:50
-
23:33
-
22:59
-
22:51
-
22:00
-
20:23
-
19:00
-
18:13
-
17:59
-
16:35
-
16:16
-
14:14
-
13:54
Партнерский контент