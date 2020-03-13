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Турниры WTA в Боготе и Гвадалахаре отменены

Турниры WTA в Боготе и Гвадалахаре отменены
Теннис / WTA 0

Пресс-служба WTA сообщила, что турниры в Боготе (Колумбия) и Гвадалахаре (Мексика) не состоятся.

Ранее власти Колумбии запретили проведение массовых мероприятий, в которых участвует более 500 человек. Также из-за распространения коронавируса были введены ограничения на посещение страны. В связи с введёнными ограничениями руководство WTA решило отменить турнир категории International. Также сообщается об отмене челленджера в Гвадалахаре.

Ранее пресс-служба WTA сообщила о решении не приостанавливать и не переносить турниры, запланированные на ближайшие недели. Организация приняла решение отменить лишь одни соревнования — матчи в Чарльстоне (США). При этом в ATP отменили все соревнования, запланированные на ближайшие шесть недель.

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