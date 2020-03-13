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Гарсия: мои мысли — об отменённых турнирах WTA

Гарсия: мои мысли — об отменённых турнирах WTA
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала многочисленные отмены турниров WTA, связанные с угрозой распространения коронавируса.

«Мне очень повезло, благодарна за проведение турнира в моём родном городе Лионе, где я сумела сыграть. Но теперь все мысли — об отменённых турнирах WTA. Надеюсь, они «выживут». Берегите себя!» — написала Гарсия на своей странице в «Твиттере».

На турнире в Лионе, который проходил в начале марта, Гарсия сумела дойти до четвертьфинала, где уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк – 2:6, 2:6.

В последние недели были отменены турниры WTA в Индиан-Уэллсе, Чарльстоне, Боготе, Гвадалахаре, финал Кубка Федерации в Венгрии. ATP отменила все соревнования, запланированные на ближайшие шесть недель.

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