Шведова рассказала о результате теста на коронавирус

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова, помещённая в карантин в больнице в Нур-Султане (Казахстан), рассказала о своём состоянии. Спортсменка летела в одном с самолёте с женщиной, у который был диагностирован коронавирус.
«У меня есть обновление! Мой тест на коронавирус отрицательный! Но я должна оставаться в карантине в течение двух недель, потому что я сидела очень близко к инфицированному человеку. 2/3 пассажиров были отправлены на карантин домой», — написала Шведова.
Пост доступен в «инстаграме» Ярославы Шведовой.
Шведова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
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