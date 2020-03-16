Шведова рассказала о результате теста на коронавирус

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова, помещённая в карантин в больнице в Нур-Султане (Казахстан), рассказала о своём состоянии. Спортсменка летела в одном с самолёте с женщиной, у который был диагностирован коронавирус.

«У меня есть обновление! Мой тест на коронавирус отрицательный! Но я должна оставаться в карантине в течение двух недель, потому что я сидела очень близко к инфицированному человеку. 2/3 пассажиров были отправлены на карантин домой», — написала Шведова.

Пост доступен в «инстаграме» Ярославы Шведовой.

Шведова — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.