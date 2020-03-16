Фоньини — о коронавирусе: вместе мы справимся! Победим этого врага

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал ситуацию с угрозой распространения коронавируса в мире. 11-я ракетка мира призвал всех подписчиков соблюдать меры безопасности и оставаться дома.

«Я — человек мира, я из Таджи, Лигурии, Италии! Я люблю землю, на которой родился и вырос. Я люблю свою страну, горд представлять её. Мне очень нравится стойкость наших людей, умение реагировать на трудности.

Ещё я из Барселоны. Этот город принял меня, когда мне было 18 лет. Там я влюбился в свою будущую супругу, у нас замечательная семья.

Каждую неделю я играю в новой стране. И сейчас это важно, как никогда раньше. Мы все одинаково хотим победить этого ужасного врага, который ворвался в нашу жизнь. Да, мы далеко друг от друга, но нас объединяет надежда. Вместе мы справимся! Сейчас мы являемся примерами для всего мира — каждый из нас может внести свой вклад, оставаясь дома», — написал Фоньини в «Инстаграме».