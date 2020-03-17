Роддик: один из моих родственников на самоизоляции из-за заражения коронавирусом

Победитель US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик рассказал, что подозревает заражение коронавирусом у одного из членов его семьи.

«Я лично знаю людей, которые заражены коронавирусом. В моей семье есть заражённый, но его не протестировали, и ему пришлось отправиться в самоизоляцию. Мы знаем много заражённых людей, но подтверждено всего 3000 случаев. Мы отстаём. Вирус среди нас. Давайте просто оставаться дома», – написал Роддик в своём «твиттере».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. скончалось.