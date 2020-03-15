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Роддик возмущён легкомыслием американцев по отношению к коронавирусу

Роддик возмущён легкомыслием американцев по отношению к коронавирусу
Теннис / ATP 0

Победитель US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик выразил возмущение легкомысленным поведением своих соотечественников, которые не соблюдают элементарных правил защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Днём губернатор Луизианы закрыл на карантин школы, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а вечером того же дня центральные улицы города оказались заполнены толпами людей, включая детей и подростков.

«Договорились по этому вопросу, так будем последовательными. Давайте избегать больших собраний и будем стоять на расстоянии друг от друга, несмотря ни на что. В конце концов, ответственность теперь – это личный выбор. Ведь так легко поступить? Или нет?» — написал Роддик на своей странице в «Твиттере».

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