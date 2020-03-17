Чемпионка US Open Андрееску пожертвовала ракетку в фонд борьбы с коронавирусом

Чемпионка US Open 19-летняя канадка Бьянка Андрееску пожертвовала подписанную ракетку в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила в своём "твиттере".

«Я пожертвовала подписанную ракетку в фонд борьбы с коронавирусом, чтобы как-то помочь в это сложное время. Каждый из вас может пожертвовать в фонд $ 25 и получить шанс выиграть её. Пожалуйста, сделайте это, если можете, эта сумма будет иметь большое значение!» – написала Андрееску.

На данный момент проведение соревнований WTA приостановлено до 2 мая из-за коронавируса.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. скончалось.