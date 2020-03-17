«Приятно узнать об этом в «Твиттере». Корне саркастически отреагировала на перенос «РГ»

Французская теннисистка Ализе Корне отреагировала на перенос Открытого чемпионата Франции по теннису. Корне выразила недовольство, что теннисисты вновь узнали обо всём из социальных сетей.

«Приятно узнать об этом в «Твиттере», — написала Корне под записью о переносе турнира.

Ранее теннисисты уже выражали недовольство в связи с тем, что обо всех переносах турниров они узнают в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.