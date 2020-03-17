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«Приятно узнать об этом в «Твиттере». Корне саркастически отреагировала на перенос «РГ»

«Приятно узнать об этом в «Твиттере». Корне саркастически отреагировала на перенос «РГ»
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Ализе Корне отреагировала на перенос Открытого чемпионата Франции по теннису. Корне выразила недовольство, что теннисисты вновь узнали обо всём из социальных сетей.

«Приятно узнать об этом в «Твиттере», — написала Корне под записью о переносе турнира.

Ранее теннисисты уже выражали недовольство в связи с тем, что обо всех переносах турниров они узнают в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария) и Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). Также в это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.

«Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября
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