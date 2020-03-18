Рублёв принял участие в челлендже с туалетной бумагой и передал эстафету Пике

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вызов турнирного директора Кубка Дэвиса Гало Бланко, который предложил спортсмену принять участие в новом челлендже. Накануне, 17 марта, Бланко ребром ракетки 20 раз начеканил рулон туалетной бумаги. Свой челлендж он назвал 20 touches challenge.

Рублёв успешно справился с заданием. После этого россиянин передал эстафету своим соотечественникам Карену Хачанову, Даниилу Медведеву и Евгению Донскому. Также Рублёв предложил выполнить задание защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

В настоящее время многие спортсмены находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Рекомендуется без лишней нужды не выходить из дома и максимально ограничить общение с посторонними. Находясь дома, люди начинают придумывать различные челленджи.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.