Бельгийский теннисист вслед за Рублёвым понабивал ребром ракетки рулон туалетной бумаги

Бельгийский теннисист Янник Мертенс принял участие в новом челлендже, который запустил директор Кубка Дэвиса Гало Бланко. Ранее Бланко выложил видео, на котором он ребром ракетки 20 раз набивает рулон туалетной бумаги. Челлендж функционер назвал 20 touches challenge. Эстафету директор турнира передал россиянину Андрею Рублёву, который успешно справился с заданием.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

Рублёв затем передал эстафету своим соотечественникам Карену Хачанову, Даниилу Медведеву и Евгению Донскому. Также Рублёв предложил выполнить задание защитнику «Барселоны» Жерару Пике.

В настоящее время многие спортсмены находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Рекомендуется без лишней нужды не выходить из дома и максимально ограничить общение с посторонними. Находясь дома, люди начинают придумывать различные челленджи.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.