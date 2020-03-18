Хасе призвал нуждающихся писать ему, теннисист готов оказать помощь

Голландский теннисист Робин Хасе рассказал о готовности оказать помощь нуждающимся во время пандемии коронавируса. Хасе призвал людей обращаться за помощью.

«Сейчас всем нам приходится тяжело. Мне повезло, но многим намного хуже, чем мне. Родителям приходится работать, они оставляют детей или водят их в школу. Я готов помогать нуждающимся. Напишите мне. Может, вам нужна няня или какая-то помощь. Возможно, вам помогут и другие люди», — приводит слова Хасе De Telegraaf.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.