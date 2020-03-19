Соболенко поделилась результатами теста на национальность в «Инстаграме»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась результатами теста на национальность, который прошла с помощью приложения в «Инстаграме». Тест показал, что по лицу Соболенко можно предположить следующее: на 43% она может быть белоруской, на 36% — швейцаркой, на 20% — бельгийкой, на 1% — итальянкой.
Напомним, в парном разряде спортсменка выступает с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.
«Я и не сомневалась. Элисе, вот почему мы выступаем вместе», — подписала фото Соболенко.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменены до июня. В частности, «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября.
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