«Уже скучаю по всем». Шарапова отреагировала на отмену турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова, в феврале объявившая о завершении карьеры, отреагировала на новость об отмене из-за пандемии коронавируса турнира WTA в Штутгарте (Германия).
«Уже скучаю по всем!» — написала Шарапова в комментарии к новости о переносе турнира, поставив грустный эмодзи.
Ранее WTA из-за коронавируса объявила о приостановке всех турниров до 2 мая. До этого было принято решение об отказе от проведения турниров ATP в течение шести недель.
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Шарапова объявила о завершении карьеры в конце февраля. В последние годы спортсменка испытывала проблемы со здоровьем, регулярно залечивая травмы.
В настоящее время многие теннисисты находятся на карантине, пытаясь минимизировать риск угрозы заражения коронавирусом. Люди, которым приходится оставаться в своих домах, постоянно придумывают новые развлечения и «челленджи». Так, ранее появилось видео с так называемым оконным теннисом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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