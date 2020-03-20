«Уже скучаю по всем». Шарапова отреагировала на отмену турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова, в феврале объявившая о завершении карьеры, отреагировала на новость об отмене из-за пандемии коронавируса турнира WTA в Штутгарте (Германия).

«Уже скучаю по всем!» — написала Шарапова в комментарии к новости о переносе турнира, поставив грустный эмодзи.

Ранее WTA из-за коронавируса объявила о приостановке всех турниров до 2 мая. До этого было принято решение об отказе от проведения турниров ATP в течение шести недель.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Шарапова объявила о завершении карьеры в конце февраля. В последние годы спортсменка испытывала проблемы со здоровьем, регулярно залечивая травмы.

В настоящее время многие теннисисты находятся на карантине, пытаясь минимизировать риск угрозы заражения коронавирусом. Люди, которым приходится оставаться в своих домах, постоянно придумывают новые развлечения и «челленджи». Так, ранее появилось видео с так называемым оконным теннисом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».