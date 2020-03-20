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Экс пятая ракетка мира Беннето поддержал перенос «Ролан Гаррос» на даты Кубка Лэйвера

Экс пятая ракетка мира Беннето поддержал перенос «Ролан Гаррос» на даты Кубка Лэйвера
Теннис / ATP 0

Бывший французский теннисист Жюльен Беннето, добиравшийся до пятой строчки рейтинга в мужском парном разряде, поддержал перенос «Ролан Гаррос» на конец сентября — начало октября, когда должен пройти Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие знаменитый швейцарец Роджер Федерер. Напомним, из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры отменили до июня.

«Давайте не смешивать всё в кучу. Для турниров «Большого шлема» все даты доступны. Это основа нашей игры, и исключительные ситуации требуют особых решений. Сохранение в расписании турниров «Большого шлема» обязано оставаться приоритетом», — написал Беннето в своём «твиттере».

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

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