18-кратная чемпионка ТБШ Эверт призвала закрыть США на карантин. Роддик поддержал её

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Крис Эверт в связи с пандемией коронавируса выступила с идеей закрыть США на двухнедельный карантин.

«Я не эксперт, но не было ли бы лучше, если бы страну закрыли на две недели? Такое впечатление, что всё и везде потихоньку закрывается. Может, всё к тому и идёт?» — написала Эверт в своём «твиттере».

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поддержал соотечественницу, оставив короткий комментарий: «Да».

Напомним, в настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все теннисные турниры отменили до июня. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.