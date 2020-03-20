«Власти пытаются взвесить все варианты». Вавринка оценил попытки борьбы с коронавирусом

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на попытки властей различных стран остановить угрозу распространения коронавируса. Швейцарец выложил фото, на котором держит на одинаковой высоте баскетбольные мячи.

«Прямая трансляция попыток властей взвесить все варианты», — написал Вавринка в своём «инстаграме» под фото. Также он добавил хэштеги #сложныевремена, #продолжайулыбаться, #сложныерешения, #оставайся дома.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вавринки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.

Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA отменили все турниры на ближайшие недели.