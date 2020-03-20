Андухар: к возобновлению теннисного тура у меня будут лишние килограммы

Испанский теннисист Пабло Андухар рассказал, как проводит свободное время, которое у него появилось из-за отмены турниров в связи с пандемией коронавируса. Все турниры отменены как минимум до 7 июня.
«До июня я не могу играть. Но сейчас я наслаждаюсь временем, которое провожу с моими детьми и женой. В обычное время делать это сложно, ведь я нахожусь постоянно в разъездах.
Я полностью выполняю рекомендации. Если я куда-то выхожу, то надеваю перчатки. Прежде чем пойти в магазин, я обрабатываю руки гелем.
У меня есть велотренажёр, гантели и тому подобное. Я занимаюсь с ними, трачу час в день. Больше делать особо нечего, ведь всё закрыто. Я уже немного скорректировал диету, стало сложнее. Думаю, что после возвращения у меня будет несколько лишних килограммов. Впрочем, у нас достаточно времени, чтобы прийти в форме», — цитирует Андухара Ubitennis.
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