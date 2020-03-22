Хачанов поделился неудачными дублями со съёмок челленджа с туалетной бумагой

Российский теннисист Карен Хачанов поделился в своём «твиттере» видеозаписью с неудачными дублями со съёмок флешмоба с туалетной бумагой, который набирает популярность в последнее время.

Видео доступно на «Чемпионате».

В пятницу, 20 марта спортсмен взял в руки ракетку и почеканил туалетную бумагу. Аналогичные навыки продемонстрировали и другие теннисисты: испанцы Гало Бланко и Альберт Коста, бельгийцы Янник Мертенс и Йоран Флиген и Андрей Рублёв, который и передал эстафету соотечественнику.



Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, число погибших от него превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 360 заболевших.