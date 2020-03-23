Медведев: может, стану шахматистом-любителем после окончания карьеры

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что теннис – не единственный спорт, которым он увлекается.

«Играю ли в шахматы? Предпочитаю PlayStation (смеётся). Я играю в шахматы, но не как профессионал. Русские хороши в шахматах. Я неплохо играю со своими друзьями.



Помогает ли это в теннисе? Сложно сказать. Если ты решил играть в шахматы, ты не станешь лучше подавать. Я научился многому, потому что моя мама говорила, что с теннисом может не сложиться. Я научился играть в шахматы, изучал физику и математику. Я развил аналитическое мышление, которое помогает на корте.



Сейчас я нигде не учусь, у меня совсем нет свободного времени. За два месяца у меня было буквально пару дней, чтобы отдохнуть. Я хочу получить образование после завершения карьеры. Может, буду изучать бизнес. Возможно, стану тренером или шахматистом-любителем после 40», – приводит слова Медведева Tennis Magazin.