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ITF поддержала решение МОК в течение месяца определиться с проведением ОИ-2020

ITF поддержала решение МОК в течение месяца определиться с проведением ОИ-2020
Теннис / WTA 0

Международная теннисная федерация (ITF) поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) ускорить принятие решения о проведении Олимпийских игр 2020 года.

До сих пор не известно, состоятся ли Олимпийские игры в Токио летом 2020 года. Ситуацию осложняет пандемия коронавируса.

Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что организация примет итоговое решение в течение четырёх недель. При этом некоторые национальные олимпийские комитеты уже призвали МОК перенести Игры.

«ITF поддерживает решение МОК проанализировать подготовку к Олимпийским играм 2020 года. Поддерживаем и желание ускорить планирование различных сценариев в ближайшие четыре недели.

Рассчитываем на сотрудничество с МОК с целью получения информации по олимпийскому теннисному турниру», — говорится в заявлении ITF.

МОК примет решение о возможном переносе Олимпиады-2020 через 4 недели
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