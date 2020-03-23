Медведев рассказал, с кем будет конкурировать в ближайшие 10 лет

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о конкуренции в мужском теннисе. Россиянин заявил, что рассчитывает на конкуренцию с другими молодыми игроками — Александром Зверевым, Стефаносом Циципасом, Феликсом Оже-Альяссимом и Денисом Шаповаловым.
«Уже совсем скоро, в ближайшие 10 лет, не будет ни Федерера, ни Надаля. Мы будем бороться со Зверевым, Циципасом, Оже и Шаповаловым.
И мы уже неоднократно встречались. Например, с Сашей и Стефаносом играли раз по шесть. Когда привыкнем друг к другу, будем показывать крутой теннис.
Но вообще, удивительно: Роджер Федерер и Новак Джокович провели друг с другом 50 матчей. Это действительно невероятно. Хотелось бы, чтобы и молодёжь вышла на такой уровень», — приводит слова Медведева Tennis Magazin.
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