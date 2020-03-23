Медведев: Зверев неплохо говорит по-русски. Лучше многих, кто уехал из России
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, с кем из молодых теннисистов он предполагает состязаться в ближайшие 10 лет.
«В следующие 10 лет уже не будет Надаля и Федерера. Моими соперниками станут Саша Зверев, Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов. Мы уже играли друг с другом много раз. Я уже по шесть раз встречался со Стефаносом и Сашей. Роджер и Новак провели 50 матчей. Это невероятно. Я надеюсь, мы будем соперничать так же.
Не назову Зверева своим другом, но мы в хороших отношениях. Хорошо ли он говорит по-русски? Да, неплохо. Его родители русские. Он говорит гораздо лучше, чем большинство моих соотечественников, которые не живут в России», – приводит слова Медведева Tennis Magazin.
Медведев: может, стану шахматистом-любителем после окончания карьеры
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