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Директор Australian Open: в календаре будет много изменений из-за пандемии коронавируса

Директор Australian Open: в календаре будет много изменений из-за пандемии коронавируса
Теннис 0

Директор Australian Open Крэйг Тили прокомментировал перенос Открытого чемпионата Франции. 17 марта организаторы «Ролан Гаррос» заявили, что турнир пройдёт с 20 сентября по 4 октября.

«Я не в том положении, в котором оказалась Федерация тенниса Франции, поэтому не могу комментировать решение, которое там приняли. Уверен, что их план сработает. На данный момент Кубок Лэйвера собираются провести в то же время. Между организаторами не было коммуникации, но, повторюсь, я не в их положении.

Сейчас мы живём в другом мире. Мы попали в ситуацию, в которой нужно помогать и поддерживать друг друга. В календаре будет много изменений в связи с этим.

Всё было в порядке. Я очень оптимистичен, но это ужасная ситуация», – приводит слова Тили Tennis World USA.

Грот: «Ролан Гаррос» перенесли, чтобы убить Кубок Лэйвера
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