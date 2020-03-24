Тренер С. Уильямс: Гауфф не так далека от победы в турнире «Большого шлема»

Патрик Муратоглу, наставник Серены Уильямс, оценил шансы 16-летней Коко Гауфф на победу в одном из турниров «Большого шлема».

«Я вижу, как Коко попадает в финал турнира «Большого шлема» и выигрывает. Она не так далека от этого. Матч с Софьей Кенин в Мельбурне показал, что Коко, конечно, нужно ещё развиваться.



Она играет на невероятном уровне. Она так сильно верит в себя, что способна всех удивить и, возможно, выиграть «Большой шлем». Australian Open прошёл, так почему не какой-то другой? Теннис Коко на высоком уровне. Хорошая подача, невероятный бэкхенд, она многое показывает.



Она уже многое понимает в теннисе, но этого недостаточно. У её соперников остаётся пространство для победы. Однозначно ей есть куда расти. Ей всего 16. В 16 лет тебе есть над чем работать, и это потрясающе, однако её зрелость поражает. Для меня это занимает особое место», – приводит слова Муратоглу Metro.