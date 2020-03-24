Уткин: Бычкова совсем не чудовище, простите Катю

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился своим мнением о ситуации с отстранением телеканалом «Евроспорт» бывшей теннисистки Екатерины Бычковой, которая работала комментатором. Руководство канала приняло решение об отстранении Бычковой после того, как экс-теннисистка негативно отозвалась о блогере-колясочнике Александре Горбунове, который ведёт телеграм-канал «Сталингулаг».
«Слушайте, я не очень хорошо, но знаю экс-теннисистку Екатерину Бычкову. Ту, которая высказалась об Александре Горбунове — он же блистательный «Сталингулаг» — глупо и отвратительно без всякой меры.
Честное слово, она совсем не чудовище. Её слова беспредельны, но они её не характеризуют сколько-нибудь полно. Очень вас призываю: простите Катю. Не нужно оргмер. Это ошибка, стыдная и грубая.
Уверен, она не повторится. Нет такого комментатора, которого хоть раз бы, да не занесло. Кого-то меньше и простительней, а бывает так.
Я не оправдываю, я просто хочу попросить вас Катю извинить. Никто ведь не умер, все всё поняли, урок преподан, глупость не повторится. Я уверен», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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