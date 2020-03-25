Рублёв: думаю, в плане психологии в топ-20 рейтинга ATP я являюсь одним из самых слабых

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о психологических сложностях, с которыми он столкнулся после побед на старте сезона. Рублёв в текущем сезоне выиграл турниры в Дохе и Аделаиде.
«У каждого свои проблемы, с которыми нужно справиться. Я никогда не выигрывал два титула за один год. А теперь я выиграл два турнира подряд, что необычно. Теперь я должен принять тот факт, что вовсе необязательно так будет продолжаться. Да, всё сложилось идеально, но нужно оставаться реалистом, понимать, что существует множество аспектов, над которыми нужно работать.
Как я справлюсь с неудачами? Как буду реагировать на неудачные дни и матчи? Это для меня важнее всего сейчас. Существует множество психологических вопросов. Думаю, что в топ-20 я — один из самых слабых. Посмотрим, как всё будет складываться дальше», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
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