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Семья Федерера пожертвовала $ 1 млн нуждающимся швейцарским семьям

Семья Федерера пожертвовала $ 1 млн нуждающимся швейцарским семьям
Теннис / ATP 0

Четвёртый номер рейтинга АТР Роджер Федерер и его жена Мирка сделали совместное пожертвование в пользу швейцарских семей, нуждающихся в финансовой поддержке.

«В эти тяжёлые времена для каждого из нас никто не должен оставаться в стороне. Мы с Миркой приняли решение пожертвовать один миллион швейцарских франков ($ 1,02 млн. — Прим. «Чемпионата») для наиболее уязвимых семей Швейцарии.

Наш вклад — это только начало. Мы надеемся, что другие люди присоединятся к поддержке большего количества нуждающихся семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы!» — написал Роджер в своём «инстаграме».

Напомним, в связи с мировой пандемией коронавируса в большом теннисе объявлена пауза. Теннисисты смогут продолжить соревноваться не ранее 8 июня.

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