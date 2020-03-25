Семья Федерера пожертвовала $ 1 млн нуждающимся швейцарским семьям

Четвёртый номер рейтинга АТР Роджер Федерер и его жена Мирка сделали совместное пожертвование в пользу швейцарских семей, нуждающихся в финансовой поддержке.



«В эти тяжёлые времена для каждого из нас никто не должен оставаться в стороне. Мы с Миркой приняли решение пожертвовать один миллион швейцарских франков ($ 1,02 млн. — Прим. «Чемпионата») для наиболее уязвимых семей Швейцарии.



Наш вклад — это только начало. Мы надеемся, что другие люди присоединятся к поддержке большего количества нуждающихся семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы!» — написал Роджер в своём «инстаграме».

Напомним, в связи с мировой пандемией коронавируса в большом теннисе объявлена пауза. Теннисисты смогут продолжить соревноваться не ранее 8 июня.