Глава ATP: стремимся, чтобы травяные турниры остались в календаре, но всё неопределённо

Глава ATP Андреа Гауденци прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса, признав, что организация делает всё возможное для сохранения травяного сезона, однако на данный момент всё более чем неопределённо. Пока турниры приостановлены до 7 июня.
«Мы продолжаем оценивать все варианты по сохранению и максимальной наполненности теннисного календаря, основываясь на различных датах возвращения в тур. Само собой разумеется, что необходимо полное сотрудничество с другими руководящими органами. Мы тесно сотрудничаем со всеми теннисными травяными турнирами, и они остаются в календаре, как и было запланировано. Реальность такова, что ситуация в мире развивается быстро, и нет другого выбора, кроме как действовать исходя из развития событий изо дня в день и неделю за неделей.
Нынешняя приостановка тура оставляет большую пустоту во всей нашей жизни. Тем не менее в ближайшие недели мы намерены играть свою роль с помощью наших цифровых и социальных медиаплатформ, которые, помимо других инициатив, запустили кампанию #tennisathome, чтобы донести до наших поклонников позитивный и свежий контент.
Это время значительной неопределённости для всех, и нет ничего важнее, чем поставить в приоритет здоровье. Те личные истории, которые я слышал от знакомых дома в Италии, ужасающи. Необходимо отнестись к этому серьёзно, оставаться дома и практиковать ответственное социальное дистанцирование, — всё это имеет первостепенное значение. Мы призываем всех в теннисном сообществе распространять это важное послание в ближайшие дни и недели», — приводит слова Гауденци пресс-служба АТР.
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