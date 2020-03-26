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Павлюченкова показала комплекс упражнений для домашней тренировки

Павлюченкова показала комплекс упражнений для домашней тренировки
Теннис / WTA 0

30-я ракетка мира, победительница 12 турниров WTA, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась видео тренировки для поддержания формы во время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.

В тренировку от Павлюченковой входят упражнения со скакалкой и гантелями, стоя и лёжа на гимнастическом коврике.

«Вам, возможно, уже страшно надоело сидеть дома, но мы все понимаем, что это для общего блага. Давайте хотя бы попытаемся хорошо провести это время и подвигаться. Эта тренировка требует только базовой экипировки, которую легко заменить, если у вас ничего нет, и подходит для любого уровня подготовки. Всем хорошо попотеть», — написала Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме».

Видео тренировки с Анастасией Павлюченковой доступно на «Чемпионате».

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