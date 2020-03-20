«Информацию нельзя было разглашать». Как Павлюченкова узнала об отмене турниров

Теннисный тур остановлен как минимум до 7 июня. Практически все спортивные соревнования и прочие активности по всему миру прекращены. О том, как живётся сейчас спортсменам и что делать им и болельщикам без тенниса, «Чемпионат» попытался узнать у россиянки Анастасии Павлюченковой.

«Состою в совете WTA, поэтому узнаю обо всех изменениях одной из первых»

— Анастасия, коронавирус настиг теннисный тур, когда вовсю шла подготовка к супертурниру в Индиан-Уэллсе. Как вы реагировали на всю эту череду отмен?

— Очень неприятная ситуация, но неприятная она для всех — мы, теннисисты, находимся в равных условиях. Изначально для меня абсолютным шоком была отмена Индиан-Уэллса, учитывая, что я туда уже прилетела, тренировалась и готовилась к турниру. Было непонятно, состоится ли Майами. Сейчас психологически легче – мы знаем хотя бы примерную дату возобновления соревнований и можем строить свои планы. А когда мы находились в Америке, не знали вообще, когда следующий турнир — это ещё более неприятная ситуация. В любом случае нас ждёт очень большой перерыв, особенно учитывая, что в 2020-м пока не состоялось ни одного крупного турнира, кроме Australian Open. Получается, у нас сейчас будет вторая предсезонка.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.

— На данный момент ситуация такая, что всю грунтовую серию отменили. А «Ролан Гаррос» передвинули на сентябрь. Как играть во Франции на грунте спустя неделю после ЮСО, который проводится на харде и на другом континенте?

— Пока трудно что-либо говорить о «Ролан Гаррос», хотя все слышали официальные новости. Согласно им, турнир пройдёт в сентябре, а в Париже в это время холодно. Подождём и посмотрим, сбудется ли это. Другие турниры «Большого шлема» тоже должны сделать официальные заявления, а они пока даже близко не называли сроки. Я считаю, что неправильно со стороны «Ролан Гаррос» не поговорить с игроками ATP и WTA, ни с кем не обсудить, а выдвинуть свои даты, учитывая, например, что в те же сроки пройдёт Laver Сup, который организует Федерер.

«Странное решение». Организаторы «Ролан Гаррос» растаскивают сезон на куски Французская федерация тенниса перенесла «Ролан Гаррос» не сентябрь. В эти сроки должны пройти турнир в Питере, Лэйвер Кап и другие.

— Как вы вообще узнавали обо всех изменениях в расписании? Как другие коллеги отнеслись к этому? Ведь были недовольные плохой коммуникацией с игроками со стороны ITF, WTA и ATP. Что будете принимать в будущем, чтобы защитить свои права?

— Я узнавала обо всех изменениях как раз одной из первых, так как состою в совете WTA, где представляю игроков. У нас было много встреч в Индиан-Уэллсе по этому поводу. Также я общаюсь с некоторыми игроками ATP, мы советуемся и находим лучшие решения. Пока не могу ничего официально заявлять. Когда я вернулась из Америки, был разговор на тему, что делать с очками и рейтингом игроков. Если честно, всё очень сложно, разрывается мозг, потому что это экстремальная и непонятная ситуация для всех. К сожалению, многие вещи от нас не зависят, потому что, например, турнир в Штутгарте отменило правительство страны-хозяйки. Эти вещи мы не успеваем контролировать.



Я была в шоке, когда узнала об отмене Индиан-Уэллсе. Была в тот момент на тренировке, ко мне пришла коллега из WTA, которая тоже в совете, и забрала на встречу. Вся в поту я пришла, села за стол, где был и директор турнира Томми Хаас, и первой узнала, что турнир отменён. Был шок, а ещё более непросто было потому, что эту информацию нельзя было разглашать какое-то время.

«Таких долгих перерывов между турнирами раньше в истории тенниса не было»

— В теннисе игрок платит за всё сам. Во время отсутствия соревнований игроки теряют деньги – призовых в эти месяцы простоя у вас не будет, а надо и самой жить, и свою команду поддерживать. Как вы в этой ситуации существуете?

— Финансовая ситуация сложная и неприятная для всех. К сожалению, теннис не похож на другие виды спорта: если не играешь из-за травмы или чрезвычайной ситуации, как сейчас, деньги не зарабатываешь. Поэтому мы в совете WTA думаем о какой-то компенсации игрокам, обсуждаем варианты. Сложно и тем, кто уже прилетел в Америку, платил за команду и покрывал все расходы, — они потеряли деньги.

— Уже не первый раз были такие прецеденты, когда турниры или отменялись, или были под угрозой отмены – и тот знаменитый вулкан в Исландии, когда не летали самолёты, и волнения в Гонконге прошлой осенью… Думаете ли вы о том, что надо как-то страховаться, защищаться от возможных потерь в будущем?

— Хорошо помню 2010 год, когда было извержение вулкана в Исландии. Я тогда успела улететь из Америки, а некоторые другие рейсы отменили. В прошлом году должна была как раз играть в Гонконге, но пришлось поменять планы, и в итоге поехала в Линц. Мне кажется, застраховаться от этого нельзя. Извержение вулкана — природное явление, предсказать которое практически невозможно. Я, например, была на турнире в Японии, когда там произошло землетрясение. Оно меня застало на шоппинге в торговом центре. Никогда не знаешь, что может произойти. Поэтому мы сейчас обсуждаем, как поддержать игроков в подобных ситуациях. Контролировать всё остальное, к сожалению, не в наших силах.

Из-за протестов Шараповой придётся сыграть в другом месте. Что происходит? Протесты в Гонконге повлияли на решение Марии — она не поедет играть в Тяньцзине. А ведь это был последний победный турнир Марии.

— Люди любят считать чужие деньги. Можете назвать примерную сумму – сколько вы потеряли и потеряете, допустим, до 7 июня?

— Если честно, последнее, о чём я думаю – это о сумме, которую могут потерять игроки. Сейчас меня гораздо больше заботит дальнейший план действий: как держать себя в форме, когда и на какой турнир я смогу полететь и как к нему готовиться. Настраиваю свой рабочий процесс — всё равно нужно тренироваться. Меня волнует, когда мы сможем играть.



— Уже объявлено, что на время паузы все очки WTA заморозила. Каков механизм подсчёта очков будет после возобновления тура? У вас есть какая-то более конкретная информация от тура?

— То, что очки будут заморожены — абсолютно логично. Сейчас по этому поводу ведём переговоры с ATP и WTA. Ежедневно по почте получаю обновления по этой теме. Очень сложный процесс — будем находить золотую середину. В такой ситуации будет много недовольных, но нужно понимать, что таких долгих перерывов между турнирами раньше в истории тенниса не было. Пока больше ничего сказать не могу.

Обнулить очки и сравняться с Федерером? Теннисисты не знают, что делать с рейтингом Рейтинговые очки Джоковича, Надаля и Федерера после карантина могут пересчитать по-другому.

«Изолировала себя сама – сейчас так будет лучше»

— Сейчас у всех карантин. Где вы его проводите? Чем занимаетесь? Как себя отвлекаете от негативной повестки дня? Как поддерживаете форму?

— Сейчас все на карантине. У моих друзей в Европе ещё более серьёзная ситуация и более строгие правила — даже штраф за выход на улицу есть. В России попроще, но я всё равно себя изолировала. Я сейчас в Москве, точнее, за городом. Здесь, к счастью, есть маленький тренажёрный зал, который я сделала. Всегда, приезжая к родителям между турнирами, поддерживаю себя в форме. Даже корт оборудован — будем с братом играть в теннис, тренироваться.



В доме и настольный теннис есть, и дартс, и другие игры — активностей полно. Плюс я давно мечтала научиться игре на гитаре. А ещё люблю рисовать, креативить, увлекаюсь модой и стилем, так что всегда найду, чем заняться. К тому же, в совете игроков многие вопросы решаем — всё время в письмах и звонках. Так что на скуку не жалуюсь.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Вам врачи WTA-тура давали какие-то рекомендации – профилактические, повседневные, лечебные?

— Они прислали письмо, что лучше себя изолировать, соблюдать гигиену, мыть руки. Всё просто: как можно меньше контактировать с людьми, избегать больших компаний и просто ждать. Мне кажется, это лучший способ пережить пандемию. Хорошо, что за городом у меня есть возможность проводить время на свежем воздухе.

— Как вы вообще улетали из Америки? Были ли какие-то нестандартные ситуации в условиях этого карантина, паники? Предлагали ли вам пройти тест на коронавирус, как, например, сделала Светлана Кузнецова?

— Вообще у меня была мысль остаться в Америке подольше. У меня там много друзей, даже думала слетать на Гавайи на недельку, отдохнуть. Но началась всемирная паника, и WTA посоветовала срочно улетать, быть дома с родными и близкими. Все боялись, что закроют границы и никто никуда не улетит. Переживала, что в аэропорту Лос-Анджелеса будет полный хаос, куча людей. Но нет: и там, и в Москве аэропорты были пустые, никаких проблем не возникло. Даже тестов на коронавирус по прилёту не делали, хотя сначала нас о них предупредили. Но в итоге я изолировала себя сама – сейчас так будет лучше.

Видео доступно на «Чемпионате».