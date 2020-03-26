Надаль призвал испанских спортсменов собрать € 11 млн на борьбу с коронавирусом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил с заявлением, в котором попросил спортсменов своей страны помочь собрать € 11 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией.



«Мы, спортсмены, несём серьёзную ответственность за всё, ведь нас поддерживают болельщики. Сейчас именно тот момент, когда мы не можем вас подвести. Я и Пау Газоль запускаем инициативу, которая должна объединить спортсменов и, как следствие, помочь организации «Красный Крест».



Цель — собрать 11 млн для помощи пострадавшим. Мы верим, что многие спортсмены примут участие в такой истории. Я и Газоль уже внесли вклад», — цитирует Надаля Reuters.



Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 117 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровело 38 человек. Зафиксировано три летальных исхода.

$ 13,5 млн Федерера детям Африки за год. Как ещё теннисисты помогают миру Надаль и Агасси, Шарапова и Джокович, Маррей и Граф, сёстры Уильямс и братья Брайан – звёзды тенниса щедры на благотворительность.