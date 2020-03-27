Британская теннисистка оборудовала тренажёрный зал в тесном гараже

Теннисистка из Великобритании Хэрриет Дарт не прекращает активные тренировки даже во время самоизоляции. 23-летняя уроженка Лондона превратила свой небольшой гараж в спортивный зал. Помимо велотренажёра в нём можно увидеть штангу и другие спортивные принадлежности.



«Остаюсь мотивированной, занимаясь под классную музыку. Являюсь большой фанаткой Stormzy. Расскажите и вы, как проводите время во время карантина и какую музыку предпочитаете», — написала Дарт в своём «твиттере».

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.