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Британская теннисистка оборудовала тренажёрный зал в тесном гараже

Британская теннисистка оборудовала тренажёрный зал в тесном гараже
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Великобритании Хэрриет Дарт не прекращает активные тренировки даже во время самоизоляции. 23-летняя уроженка Лондона превратила свой небольшой гараж в спортивный зал. Помимо велотренажёра в нём можно увидеть штангу и другие спортивные принадлежности.

«Остаюсь мотивированной, занимаясь под классную музыку. Являюсь большой фанаткой Stormzy. Расскажите и вы, как проводите время во время карантина и какую музыку предпочитаете», — написала Дарт в своём «твиттере».

18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.

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