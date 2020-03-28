Рублёв: слава богу, Олимпиаду перенесли всего лишь на следующий год. Это не так уж и долго

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.



«Новость тяжёлая, потому всегда хочется поучаствовать в таком мероприятии. Тем более я ещё никогда не был на Олимпиаде. Понятное дело, я расстроился, но ничего с этим поделать не могу. Могу только принять.

Ситуация не самая хорошая, но все стараются мыслить и думать позитивно. Слава богу, Олимпиаду перенесли всего лишь на следующий год. Это не так уж и долго. Будем надеяться на лучшее», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

В настоящее время Рублёв является 14-й ракеткой мира.