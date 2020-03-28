Чорич: с Джоковичем сложнее играть, чем с Федерером или Надалем
Хорватский теннисист Борна Чорич поделился мнением о ведущих игроках мира. Чорич ещё никогда не обыгрывал серба Новака Джоковича. При этом он побеждал швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.
«Все они невероятные игроки, внесли большой вклад в теннис. У меня и Новака похожий стиль игры, но он всё делает немного лучше, чем я. Возможно, именно поэтому я пока так и не смог его обыграть.
Знаю, что всё делаю правильно, у меня верный подход к тренировкам, профессиональный. Но, к сожалению, пока этого недостаточно, чтобы входить в топ-5 рейтинга. Буду делать всё, чтобы добиться этой цели», — цитирует Чорича Tennis World USA.
Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше июня.
Чорич: молодым игрокам нужно работать, а не беспокоиться о том, кто сможет заменить Big-3
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