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Чорич: с Джоковичем сложнее играть, чем с Федерером или Надалем

Чорич: с Джоковичем сложнее играть, чем с Федерером или Надалем
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился мнением о ведущих игроках мира. Чорич ещё никогда не обыгрывал серба Новака Джоковича. При этом он побеждал швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Все они невероятные игроки, внесли большой вклад в теннис. У меня и Новака похожий стиль игры, но он всё делает немного лучше, чем я. Возможно, именно поэтому я пока так и не смог его обыграть.

Знаю, что всё делаю правильно, у меня верный подход к тренировкам, профессиональный. Но, к сожалению, пока этого недостаточно, чтобы входить в топ-5 рейтинга. Буду делать всё, чтобы добиться этой цели», — цитирует Чорича Tennis World USA.

Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше июня.

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