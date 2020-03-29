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Пенетта и Фоньини использовали вместо теннисной сетки сушилку для белья

Пенетта и Фоньини использовали вместо теннисной сетки сушилку для белья
Теннис / ATP 0

Итальянские теннисисты Флавия Пеннетта и Фабио Фоньини поддержали челлендж #останьсядома. Супруги сыграли в теннис, использовав вместо сетки сушилку для белья.

Видео доступно на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавируса теннисный сезон приостановлен, турниры не возобновятся ранее второй недели июня.

Флавия Пеннетта является экс первой ракеткой планеты в парном разряде. В соревнованиях одиночниц она добиралась до шестой строчки мирового рейтинга. В 2011 году стала победительницей Открытого чемпионата США в парном разряде, а спустя четыре года выиграла US Open в личных соревнованиях.

Победитель девяти турниров АТР 32-летний Фоньини занимает 11-ю позицию в рейтинге ATP. На Открытом чемпионате Австралии он дошёл до четвёртого круга, где уступил Теннису Сандгрену.

Супруги воспитывают двоих детей – сына Федерико, которому в мае исполнится три года, и дочь Фару, родившуюся 25 декабря 2019 года.

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